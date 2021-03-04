Погода в Иркутске: 4 марта дует северо-восточный ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 4 марта ожидается с переменной облачностью. Снег сегодня синоптики Иркутского Гидрометцентра не прогнозируют.

- Погода в Иркутске 4 марта: ветер дует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, - говорят метеорологи. – Температура воздуха в областном центре днем будет -10…-12.

Влажность воздуха в столице Приангарья, как сообщает Яндекс, в этот четверг повышенная – до 78%, а вот атмосферное давление – в норме. Стоит отметить, что за 54 года метеонаблюдений небо 4 марта было ясным всего 11 раз, так что не стоит удивляться облакам и сегодня.

Кстати, самым холодным этот день был в 1966, приморозило до -33. А настоящим весенним теплом четвертый день марта радовал иркутян в 1995 году, тогда воздух в Иркутске прогрелся до +5.

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