2, 5 миллиона рублей перечислили лжебанкирам за сутки жители Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количеств жертв кибермошенников растет с каждым днем в Иркутской области. Накануне только за сутки 10 жителей региона обратились в полицию. Все они были обмануты лжебанкирами.

- В абсолютном большинстве случаев аферисты сообщали держателям банковских карт о том, что неизвестные лица оформили кредит на имя гражданина либо зафиксировали попытку несанкционированного снятия денег со счета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибиряки сообщали звонившим все коды из смс-сообщений, что позволяло удаленно распоряжаться средствами на счетах. А кто-то и сам переводил деньги под диктовку мошенников на указанные ими реквизиты якобы «безопасного счета». Стоит отметить, что аферисты иногда представляются и сотрудниками правоохранительных органов.

Так, житель Ангарска усомнился, что сообщавший по телефону о том, что на его имя пытаются взять кредит говорит правду. Тогда его предупредили, что полиция в курсе дел и скоро с ним свяжется.

- В тот же день поступил телефонный звонок от лжеполицейского, который убедил ангарчанина, что для сохранения денежных средств необходимо следовать рекомендациям «сотрудника банка», - рассказывают в полиции.

Поверив, как говорится, на слово, 30-летний мужчина оформил два кредита и перевел обе суммы на различные номера сотовых телефонов.

Полицейские уже начали расследования по всем 10 заявлениям, поступившим в отделения Иркутска, Тулуна, Братска, Зимы, Усть-Илимска, Чунского района.

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