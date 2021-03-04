За похищение и смерть иркутянина два жителя Мегета получили 22 года тюрьмы на двоих Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В суде Ангарска накануне поставили точку в дело об избиении и похищении человека. Согласно материалам уголовного дела, в феврале прошлого года 42-летний и 34-летний мужчины из Мегета избили жителя Иркутска до смерти. Поздней ночью 11 числа они множество раз ударили его по голове, а потом утащили его домой к одному из них – похитили.

- В последующем один из мужчин перетащил избитого молодого человека в подъезд другого дома в Мегете, оттуда пострадавший был доставлен каретой скорой помощи в больницу, где скончался, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Тогда были возбуждены два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть» и «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Накануне подозреваемые услышали вердикт суда – виновны, приговариваются к лишению свободы в исправительной колонии строго режима на срок 12 и 10 лет.

- Также с осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу родителей погибшего и его бывшей супруги по 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего, - отметили в региональной прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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