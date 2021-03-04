203 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Однако, темпа прироста снижаются с каждым днем. Так, 4 марта, в регионе за сутки COVID-19 подтвердился только у 203 заболевших. Таким образом, с начала пандемии новая коронавирусная инфекция в регионе была выявлена у 56 733 человек. Большинство из них, конечно, уже выздоровели. За сутки с болезнью справились 315 сибиряков, всего победить инфекцию смогли 53 495 подхвативших заразу.

- В ковидных госпиталях 4 марта находятся на лечении 1650 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

Увы, но и в Приангарье, как и в других регионах, борьба с COVID-19 не обходится без жертв. Только за минувшие сутки скончались 9 пациентов: причиной смерти 7 из них стал коронавирус, еще двое умерли от иных заболеваний. Всего в Приангарье зарегистрировано 1919 смертей от COVID-19, еще 237 человек с таким же диагнозом сгубили иные болезни.

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