Жительница Братска погасила долги по ипотеке после ареста квартиры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судебным приставам Братска на исполнение поступил лист о взыскании с местной жительницы ипотечной задолженности и заложенного имущества – квартиры. Женщина накопила долги по ипотеке в размера 720 тысяч рублей.

- Не желая лишаться своего имущества, женщина нашла средства и оплатила задолженность в полном объеме, - сообщила временно исполняющего обязанности начальника Братского межрайонного отдела судебных приставов по организации принудительного исполнения УФССП Приангарья Елена Тельнова. – Причем сделала она это на следующий день после наложения ареста.

После погашения долга арест с квартиры был снят.

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