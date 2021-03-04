Жительница Братска погасила долги по ипотеке после ареста квартиры
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Судебным приставам Братска на исполнение поступил лист о взыскании с местной жительницы ипотечной задолженности и заложенного имущества – квартиры. Женщина накопила долги по ипотеке в размера 720 тысяч рублей.
- Не желая лишаться своего имущества, женщина нашла средства и оплатила задолженность в полном объеме, - сообщила временно исполняющего обязанности начальника Братского межрайонного отдела судебных приставов по организации принудительного исполнения УФССП Приангарья Елена Тельнова. – Причем сделала она это на следующий день после наложения ареста.
После погашения долга арест с квартиры был снят.
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