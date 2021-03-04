Больше 16, 5 тысяч детей стоят в очереди в детские сады Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В детских садах Иркутска не хватает мест. В столице Принагарья сейчас есть 135 муниципальных дошкольных учреждений, два из них закрыты на время капитального ремонта.

- В Иркутске в детсады сейчас ходят 42 548 детей, это при том, что вместимость дошкольных учреждений города рассчитана на 34 786 человек, - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска.

Это говорит о том, что детские сады уже переполнены, а ведь многие еще ждут своей очереди на поступление в данные образовательные учреждения. По данным на март этого года, в очереди стоят 16 543 ребенка.

В ближайших планах у муниципалитета строительство 11 детсадов. Они должны быть готовы до 2025 года, в них смогут принять 1790 малышей. Три из них возведут в Ленинском округе, четыре – в Правобережном и по два – в Октябрьском и Свердловском районах.

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