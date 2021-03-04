Мемориальную доску в честь купца Ивана Хаминова открыли в школе №72 в Иркутске. Фото: администрация города.

На здании школы № 72 в Иркутске появилась мемориальная доска в честь купца и мецената Ивана Хаминова. Как рассказали в администрации Иркутска, школе официально присвоено его имя.

В 19 веке Иван Хаминов в течение девяти лет был городским главой и помогал его развивать, жертвуя большие суммы на благоустройство и общественные учреждения. Поэтому он считается одним из значимых лиц в становлении Иркутска.

История самой школы №72 тесно с связана с его именем. Основана она в 1860 году как женское училище, первое во Сибири. Иван Хаминов предоставил для обучения воспитанниц дом на пересечении Амурской и Большой улиц. В 1871 году училище трансформировалось в женскую гимназию. А в 1879 году, после крупного пожара, гимназии отдали каменное здание на нынешней улице Декабрьских Событий, построенное специально для Хаминова. Спустя год ей дали его имя.

Позже гимназия получила статус школы. В прошлом году учреждение отметило 160 лет со дня основания.