Полицейские устроили погоню за 17-летними автоугонщиками в Саянске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Саянске двое 17-летних парней угнали чужой автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов. Владелец, не найдя машину, обратился в полицию.

- По следам на снегу от колес угнанного авто, сотрудники полиции поехали по окрестностям города, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Вскоре на одной из улиц обнаружили разыскиваемую машину. Находящийся за рулем подозреваемый, заметив полицейских, попытался скрыться.

За злоумышленниками устроили погоню. Когда правоохранители почти их догнали, угонщики на ходу выпрыгнули из салона авто и побежали в лес. Но скрыться не удалось - обоих тут же поймали. В отделении парни сказали, что просто хотели покататься.

Следователи завели на подростков уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».