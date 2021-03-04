Проверки на трезвость ждут водителей в Иркутской области 5 и 6 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В предпраздничные дни, 5 и 6 марта, автомобилистов на дорогах в Иркутской области будут проверять на трезвость.

- С начала года в Приангарье произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование, - сообщили причины рейдов в официальном аккаунте областной Госавтоинспекции в "Инстаграме".

В этих авариях один человек погиб, 15 пострадали. Всего с начала 2021 года уже 3,5 тысячи автомобилистов в регионе попались на пьяном вождении или на отказе от медосвидетельствования.

Добавим, что наказание за управление машиной подшофе - это штраф от 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.

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