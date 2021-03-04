Аварийное отключение света произошло 4 марта в Иркутском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутском районе днем 4 марта произошло отключение электричества из-за аварии на сетях. Подача электроэнергии прекратилась в двух населенных пунктах – деревне Лыловщина и в селе Максимовщина. Устранять неполадки уже выехали.

- На месте работает восстановительная бригада, - сообщает Иркутская электросетевая компания.

Специалисты назвали предварительно время, к которому удастся устранить аварию – уже сегодня в 21.00 электричество вернется в дома сибиряков.

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