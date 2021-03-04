Иркутянина отправили лечиться от туберкулеза по решению суда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Ленинского района Иркутска вместе с областной клинической туберкулезной больницей №1 провела проверку. После нее стало известно, иркутянин 42 лет, болеющий туберкулезом и состоящий на учете, не хочет проходить лечение в стационаре, отказывается от медицинской помощи.

Из-за того, что болеющий житель областного центра мог заразить других горожан, прокурор направил иск в суд о принудительной госпитализации.

- Судом заявление рассмотрено, требования удовлетворены в полном объеме, решение обращено к немедленному исполнению, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Сотрудники прокуратуры также проследят, чтобы мужчина все-таки лег в больницу.

Читайте также:

«Передалось по наследству»: в Иркутске 2-летней девочке удалили шестые пальцы на ногах. После операции Сонечка снова ходит, бегает и прыгает, как все дети (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08