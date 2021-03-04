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Иркутянина отправили лечиться от туберкулеза по решению суда

О том, что мужчина не проходит лечение, стало известно после проверки прокуратуры
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянина отправили лечиться от туберкулеза по решению суда

Иркутянина отправили лечиться от туберкулеза по решению суда

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Ленинского района Иркутска вместе с областной клинической туберкулезной больницей №1 провела проверку. После нее стало известно, иркутянин 42 лет, болеющий туберкулезом и состоящий на учете, не хочет проходить лечение в стационаре, отказывается от медицинской помощи.

Из-за того, что болеющий житель областного центра мог заразить других горожан, прокурор направил иск в суд о принудительной госпитализации.

- Судом заявление рассмотрено, требования удовлетворены в полном объеме, решение обращено к немедленному исполнению, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Сотрудники прокуратуры также проследят, чтобы мужчина все-таки лег в больницу.

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