Погода в Иркутске: 5 марта в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 5 марта. Каким будет этот день по прогнозу синоптиков? В областном центре в пятый весенний день без осадков, на небе – переменная облачность. Днем до -7…-9.

Пожалуй, расстроить сибиряков в этот день может только ветер, ведь сегодня метеорологи предупреждают, что скорость потоков воздуха составит 7-12 м/с. Не штормовое, конечно, но и не легкое дуновение. Возможно, по этому показателю 5 марта 2021 установит новый рекорд, ведь до этого самый сильный ветер отмечен в 1999 году, тогда его скорость составила 10.8 м/с.

Как сообщает Яндекс, -7 – это привычная для 5 марта температура воздуха в столице Приангарья. Кстати, самым холодным за 54 года метеонаблюдений этот день был в 1971 году, тогда приморозило до -35, а вот в 1977 году воздух нагрелся до +9.

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