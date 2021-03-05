Забег в купальниках пройдет на льду Байкала во время конькобежного марафона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ольхонском районе, вблизи поселка Сахюрта в бухте Базарная, с 5 по 7 марта пройдет международный конькобежный марафон на озере Байкал. Как сообщают организаторы, сегодня, 5 числа, состоятся ночные забеги на 100 метров и 5 километров. На коньках побегут не только профессиональные спортсмены, но и любители – все, кто умеет кататься на «лезвиях». Заявки на участие принимались даже от детей 3-4 лет, конечно, у них самые маленькие по метражу «дорожки».

Основные события марафона пройдут 6 числа. В этот день конькобежцы будут преодолевать не малые расстояния – 5, 10, 25, 50 и даже 100 километров! Старты намечены в 12.30.

А для тех, кто пока не готов к таким подвигам организаторы устроят 6 марта забег в купальниках. Пробежка закаленных начнется ровно в полдень. Дистанция всего 500 метров.

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