На реках Иркутской области пилят лед, чтобы избежать подтопления 5000 домов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

21 тысяча 26 человек, 3 602 спецмашины, 599 плавсредств и 4 единицы авиации в Иркутской области готовы к борьбе с паводками. Вероятно, вся мощь спасателей МЧС не потребуется, однако, из-за обильных снегопадов этой зимой существует вероятность подтопления порядка 5000 домов сибиряков в 97 населенных пунктах.

- В них в общей сложности проживает около 18 500 человек, - отмечают в Главном управлении МЧС Приангарья. - С учетом характера вскрытия рек и статистических данных в весенний период наиболее подвержены паводкам 11 районов области.

Превышены снегозапасы на 9-52% на таких реках, как Иркут, Белая, Ия, Бирюса, Уда, Витим, Китой, Ока, Лена, Киренга. Чтобы избежать паводков на водоемах сейчас пилят и чернят лед. В планах распиловка 12, 75 километров на 17 участках, чернение проведут еще на 36.

Взрывных работ в планах – нет, но их также будут проводить, если вдруг на реках региона образуются ледовые заторы.

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