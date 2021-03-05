Прокуратура и СК проводят проверки по ДТП с трамваем и автобусом в Иркутске.

Сразу два ДТП с участием общественного транспорта произошло в Иркутске утром 5 марта. Напомним, сначала стало известно о ДТП с автобусом №80, который въехал в столб, спускаясь от остановки "Южная" к микрорайону Энергетиков. В этот момент в автобусе было 15 пассажиров. По счастью, помощь медиков им не понадобилась. Буквально в это же время, в 9 часов утра, трамвай в районе железнодорожного вокзала в Иркутске, двигаясь без тормозов, "собрал" девять машин. Вагоновожатый уже знал о поломке, ехал в депо, высадив пассажиров.

- Прокуратурами Свердловского и Октябрьского районов Иркутска организованы проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, по результатам которых при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области .

Проверку по поводу ДТП с трамваем со своей стороны проводит и СУ СК по Иркутской области.

- Следствием будет изучена необходимая техническая документация общественного транспортного средства, а также проведен медосмотр вагоновожатого, - сообщают в пресс-службе ведомства. Выясняются все обстоятельства произошедшего.