Водитель из Усолья-Сибирского сбил школьницу на переходе и отвез ее домой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Днем 26 февраля на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском 15-летняя школьница попала под колеса автомобиля. К счастью, серьезных травм девочка не получила. Водитель отвез ее домой и решил, что инцидент исчерпан. Однако полиция несколько дней разыскивала его.

- Узнав из местных средств массовой информации о розыске, мужчина добровольно обратился в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. -Нарушителем оказался 45-летний житель Усолья, который полностью признал свою вину в содеянном.

Сам он объяснил, что поскольку последствий ДТП не было, то он не счел инцидент серьезным. Между тем, за то, что оставил место ДТП и не сообщил в скорую и полицию, ему грозит либо "15 суток", либо лишение прав на срок от года до полутора лет. Кроме того, предусмотрено и наказание за причинение вреда здоровью.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с правилами, если в ДТП пострадали люди, водитель обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В экстренных случаях отправить пострадавших на попутном транспорте, а если это невозможно, доставить на своем автомобиле в ближайшую больницу, сообщить свою фамилию, номер машины и возвратиться к месту происшествия.