Межведомственный координационный совет по формированию здорового образа жизни могут создать в Иркутской области.

С 2019 года в Иркутской области реализуется региональный проект «Укрепление общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография». О том, как это происходит, подробно обсудили на заседании Общественного совета при Законодательном Собрании Приангарья,

Перед началом совещания члены общественного совета и депутаты Заксобрания посетили центр здоровья городской детской поликлиники № 6. Всего таких центров в Иркутске три, а в области 16, половина из них для взрослых. Создают их при поликлиниках или стационарах.

- Наш центр открыт в 2010 году, за это время обследовано более 18 тысяч ребятишек, - рассказала главный врач учреждения Людмила Гукалова.

Центр довольно интересный. Дети могут пройти бесплатное комплексное обследование, заниматься в зале ЛФК, на тренажерах, есть даже небольшой бассейн, где обучают плаванию, в том числе и грудничков. Оснащен центр и оборудованием. Есть, например, «горный воздух» для аппаратного массажа, открыта соляная спелеокамера, для ребят доступны гидромассажная ванная, циркулярный душ. То есть здесь не только выявляют различные заболевания, но и помогают в их лечении. Кроме того, дают консультации родителям, а юных пациентов учат здоровому образу жизни. И это, безусловно, положительный пример.

- Конкретно в этом центре мы услышали статистику, что число детей, у которых не выявлены никакие риски патологий, в 2020 году составило всего 2,5%, - сказал, открывая заседание, председатель областного парламента Александр Ведерников. - В 2015-м показатель был 7,5%. Да, это весьма ограниченная статистика, но она показательна.

Врачи рассказали, что чаще всего у подрастающего поколения встречаются нарушения осанки, деформация стоп и грудной клетки. Далее следуют проблемы со зрением, психопатология, интернет-зависимость, социофобия. Много фиксируется эндокринных заболеваний, ожирения и т.д.

- Это говорит и о влиянии цифрового мира, но процесс этот неизбежен. В то же время здоровый образ жизни - будущее нашей нации, - продолжил спикер. - Здоровье исключительно важная для каждого ценность, от него зависит качество и продолжительность жизни. Формирование системы общественного здоровья - сегодня одна из приоритетных задач региональной власти. Необходимо приобщать людей к здоровому образу жизни, создавать условия для занятий физкультурой, делать спорт доступным. Нужно вводить моду на здоровье и становиться ее законодателями.

По итогам обсуждения приняты рекомендации органам власти региона. Так, по мнению членов Общественного совета необходимо сформировать Межведомственный координационный совет по формированию и укреплению здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний. В этом должны быть задействованы различные ведомства, структуры и общественность. Также требуется провести ревизию и обновление медицинского оборудования в центрах здоровья при поликлиниках и рассмотреть возможность оборудования передвижных таких центров.

- Областной парламент инициирует, в хорошем смысле, самые острые вопросы, - заключил Александр Ведерников. - В данном случае поднимает тему здорового образа жизни, потому как условия для этого необходимо создавать сейчас.

Спикер также обратил внимание на то, что школьные стадионы нужно реконструировать и рассмотреть возможность, чтобы во внеурочное время на них могли заниматься люди старшего поколения.