Погода в Иркутске: 6 марта ветер до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 6 марта ожидается с переменной облачностью. Снег, по прогнозам синоптиков, сегодня не пойдет, но вот ветер будет немного досаждать сибирякам. Его скорость будет, метеорологи обещают, 5-10 м/с.

- Днем в областном центре температура воздуха 0…-2, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Как сообщает Яндекс, для города такие показатели немного выше, чем обычно 6 марта, согласно метеонаблюдениям за последние 54 года. Но и это не предел: самым теплым шестой день весны был в 1977 году. Тогда столбики уличных термометров показывали +8. А мороз «пугал» сибиряков 6 марта 1978-го, тогда приморозило до -34.

Кстати, атмосферное давление в субботу в городе в норме – 726 миллиметров ртутного столба, влажность не повышена.

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