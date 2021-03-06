67-летний водитель на Тойоте Гайя сбил насмерть женщину в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области на трассе Вилюй 67-летний водитель на автомобиле Тойота Гайя сбил шедшую по проезжей части женщину.

- 32-летнюю пострадавшую увезли в больницу, но от полученных в ДТП травм она скончалась в медучреждении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. Известно, что наезд на пешехода произошел в темное время суток.

Сотрудники МВД напоминают, что правила дорожного движения должны неукоснительно соблюдать, как автомобилисты, так и пешеходы. При переходе автодороги нужно убедиться в отсутствии машин, на одежде в вечернее время обязательно должны быть светоотражатели – это позволит водителю увидеть вас на гораздо большем расстоянии.

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