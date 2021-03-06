201 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения в Иркутской области 6 марта возросло до 57 139. За сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 201 житель нашего региона. Из них большинство – 54 186 ( за сутки +329) – с инфекцией справились.

- В больницах остаются 1584 пациента с новой коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперативный штаб Приангарья по коронавирусу. – В медучреждениях за сутки освободилось 56 коек.

Увы, есть и летальные исходы. Скончались еще восемь человек с коронавирусом, семь из них умерли от COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 1932 зараженных, еще 240 заболевших сгубили иные болезни.

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