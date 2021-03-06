Землетрясение в 3 балла зафиксировали иркутские сейсмологи в Ольхонском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские сейсмологи вечером 5 марта 2021 года зафиксировали землетрясение в Ольхонском районе. Его сила оценена специалистами в 3 балла.

- Ощутили сейсмособытие жители поселка Еланцы и деревни Тырган, - сообщает Байкальский филиал «Единой геофизической службы Российской академии наук».

Как отмечают специалисты, после этого землетрясения уже произошло еще одно. Ему пока не присвоили баллы, вероятно, никто из жителей региона его не ощутил, но по энергетическому классу оно всего чуть-чуть уступило колебаниям земной коры в Ольхонском районе. Эпицентр последнего толчка, по данным сейсмологов, был недалеко от реки Селенги.

В Ольхонском районе Иркутской области произошло землетрясение силой в 3 балла. Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы Российской академии наук»

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