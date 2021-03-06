В Иркутске задержали таксиста, зажавшего руку полицейского стеклом автомобиля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейским Иркутска накануне пришло сообщение о том, что водитель одной из служб такси, кроме перевозки пассажиров, принимает заказы и на доставку алкогольных напитков. Сотрудники МВД вычислили какой именно из водителей промышляет этим и решили задержать с поличным.

- Но нелегальный торговец попытался скрыться, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. - Он закрыл стекло авто, в результате чего ладонь одного из полицейских оказалась зажата. Пытаясь обезвредить злоумышленника, офицеру пришлось бежать за машиной.

Автомобиль проехал еще несколько метров, потом врезался в гараж, водитель был задержан. В багажнике машины полицейские нашли 14.5 литров спиртного. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Оказалось, что задержанный - иностранный гражданин, нарушивший условия пребывания на территории Российской Федерации, - отметили в министерстве.

Сейчас мужчина находится по решению суда под стражей. Идет расследование уголовного дела по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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