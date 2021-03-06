В Иркутске за сутки коронавирусом заболели 79 человек, в Ангарске – 27 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 марта, опубликованная Оперативным штабом Приангарья, сообщает, что Иркутск в очередной раз в лидерах по заболеваемости COVID-19 за сутки. В областном центре заболели еще 79 иркутян. Да и не только за сутки, с начала пандемии в столице Приангарья коронавирус подтверждался уже почти две тысяч раз, если быть точным 6 числа эта цифра - 19 998.

Вторым в лидерах по ежесуточному приросту – Ангарск. Там заразились еще 27 горожан. Всего там инфекция регистрировалась 5308 раз. На третьем месте – Братск и еще 16 случаев заражения. В общей сложности там подтвердился COVID-19 уже 3352. Следующим идет Иркутский район - +10 и 3746 с начала распространения новой коронавирусной инфекции.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 марта: COVID-19 в территориях

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 марта. Фото: оперативный штаб Приангарья

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