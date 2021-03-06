МЧС: метели накроют Иркутскую область 7 марта Фото: Влад КОМЯКОВ

Жителям западных и северных районов завтра, 7 марта, лучше не выбираться в дальние прогулки и не отправляться в автомобильные путешествия. Дело в том, что в тех территориях Приангарья в воскресенье ожидается ухудшение погоды.

- Утром и днем там будут метели, подйет снег и юго-западный, западный ветер подует со скоростью 15-18 м/с, - сообщают спасатели МЧС Иркутской области.

Также 7 числа Чунском, Усть-Илимском, Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском районах ожидается снег и ветер с порывами до 14 м/с. Днем скорость порывистых воздушных потоков может усилиться до 18 м/с. В Иркутске же, по данным Гидрометцентра России, 7 марта переменная облачность, +2, слабый ветер до 2 м/с, атмосферное давление будет в норме.

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