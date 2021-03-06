Два молодых мужчины погибли на пожаре в Нижнеудинске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Предварительно причиной трагедии в городе Нижнеудинск Иркутской области стала непотушенная сигарета. Двух мужчин 6 марта из горящего дома вынесли спасатели МЧС, увы, они были уже мертвы. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 04.55 утра. Когда приехали пожарные, дом горел изнутри, огнем занялась веранда.

- Погибшие были 1991 года рождения, - отметили в пресс-службе Главка МЧС по Иркутской области.

Открытое горение было ликвидировано к 6 утра. На устранение последствий пожара ушло еще два часа. Пламя повредило дом и веранду на площади в 60 кв. метров.

10 пожаров произошло в Иркутской области за прошедшие сутки 5 марта. Двое человек спасены на пожаре в частном доме в посёлке Мельничный Нижнеудинского района. 3 пожара зарегистрировано в населённых пунктах региона за ночь 6 марта. В городе Нижнеудинске на пожаре в частном доме погибли два человека.

За сутки в регионе произошло 10 пожаров. На одном из возгораний находящихся внутри дома, где горела бойлерная, пожарные спасли двух человек. Хозяев удалось вывести из задымленного здания.

- Всего с начала года в Приангарье произошло 973 пожара, на которых погибли 52 человека, 49 человек получили различные травмы, 158 человек спасены, - приводят статистику в региональном МЧС.

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