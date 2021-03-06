Больше 140 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежедневно на уборку иркутских улиц выходит 200 спецмашин и 250 человек. Большинство работ связано с вывозом снега, ведь его в этом году выпало не мало: в январе почти в три раза больше нормы, в феврале был также «двойной удар» от небесной канцелярии. В городе даже вводили режим повышенной готовности, чтобы чистить вести борьбу с осадками днем и ночью.

- На 6 марта полностью расчищены более 140 улиц и проездов, - сообщает администрация города Иркутска. - Особое внимание уделяем очистке подходов к школам, детским садам, медицинским учреждениям, вывоз снега.

В мэрии также отметили, что часто уборку затрудняет припаркованный транспорт у обочин и возле тротуаров. Коммунальщики по возможности просят не оставлять машины в этих местах.

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