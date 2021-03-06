«Байкал-Энергия» с разгромом проиграла «Воднику» и вылетела из плей-офф в четвертьфинале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели второе поражение в четвертьфинальной серии Суперлиги с архангельским «Водником». Встреча, которая прошла в Архангельске закончилась разгромом нашей команды. Бело-синие уступили со счетом 0:8.

Серьезную заявку на победу хозяева льда сделали еще в первом тайме, отправив в ворота иркутян четыре мяча. Отличились Павел Пожилов, Илья Насекин, Александр Антонов и Сергей Калинин. Наши парни ответить на это ничем не смогли.

Второй отрезок прошел по такому же сценарию. Хоккеисты «Байкал-Энергии», которым нужна была только победа, так и не смогли поразить ворота «Водника». А вот архангелогородцы смогли добить нашу команду еще четырьмя забитыми мячами. Как итог, полный разгром бело-синей дружины.

Теперь «Водник», который и в первой встрече в Иркутске одержал победу 4:2, отправляется в полуфинал Суперлиги, где продолжит борьбу за медали. Ну а хоккеисты «Байкал-Энергии» с треском вылетают из плей-офф и отправляются в отпуск.