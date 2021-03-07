"Тойота Филдер" провалилась под лед на Малом Море. Фото: baikalpso в "Инстаграме".

Очередной автомобиль ушел под лед на озере Байкал. На этот раз затонула «Тойота Филдер» в проливе Малое море. Водитель и два пассажира иномарки, к счастью, успели выпрыгнуть из машины до того, как она ушла под воду. Один из них, 58-летний житель Боханского района, вызвал спасателей.

- Автомобиль затонул у мыса Шида, в 15 метрах от берега, на глубине 1,5 метров, - рассказали подробности в официальном аккаунте Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в "Инстаграме". - Два спасателя Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО на вездеходе «Трэкол» эвакуировали людей до базы в поселке Сахюрта, от дальнейшей помощи отказались.

В ГУ МЧС по Иркутской области ранее предупреждали, что выезжать на лед Байкала на автомобилях опасно для жизни. В Ольхонском, Слюдянском районе, вдоль побережья Листвянки в сторону Бугульдейки на поверхности озера появляются крупные трещины и промоины.