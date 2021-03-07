Трое детей закидали камнями грузовой поезд в Шелеховском районе Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Трое детей закидали камнями грузовой поезд на станции Голубые Ели в Шелеховском районе. Поскольку ребятам всего 10, 12 и 14 лет, к административной ответственности привлекли их законных представителей.

- Дети посчитали железную дорогу местом для игр, прыгали с насыпи в сугроб, бегали по железнодорожному полотну, - рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте. - Услышав звук приближающегося поезда, один из них предложил обкидать его камнями, двое других поддержали опасную идею.

Как воспитываются ребята, почему им не объяснили, что играть на железной дороге опасно, теперь разбираются в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее двое школьников и студент колледжа закидали камнями поезд под Нижнеудинском.

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