Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 марта: адреса и сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 марта будет плановым. Специалисты предупреждают горожан об этом заранее, чтобы неудобства не застали врасплох.

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 9 марта коснется пяти улиц: Ширямова, где электричество пропадет ночью, а также 3-ю, 4-ю и 5-ю Летчиков, а также Дорожную - там света не будет днем в течение нескольких часов.

- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - предупредили в Иркутской электросетевой компании. - Приносим извинение за доставленные неудобства.

Конкретные адреса и время отключения света в Октябрьском районе Иркутска 9 марта смотрите ниже.

Фото: "Свет38" во "ВКонтакте".

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