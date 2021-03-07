МЧС: 8 марта в нескольких районах Иркутской области ожидаются метели, ветер и снег

МЧС: 8 марта в нескольких районах Иркутской области ожидается ветер, метели и снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В праздничный день, 8 марта, небесная канцелярия порадует не всех жителей Иркутской области.

- Ночью и утром местами в Тайшетском, Чунском и северных районах ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-17 м/с, метели, снег, - предупредили в ГУ МЧС по региону.

В такую погоду обычно просят быть осторожнее автомобилистов, особенно на загородных трассах, а также путешественников, отправляющихся в походы.

В Иркутске в Международный женский день будет довольно тепло. Ночью столбик термометра покажет -9...-11 градусов, а днем воздух по-весеннему прогреется до 0 градусов. Снег будет идти, но слабо. Ветер ожидается скоростью 5-10 м/с.

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