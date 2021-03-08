Погода на 8 марта в Иркутске: днем до -2 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Настоящая весна начинает окончательно вступать в свои права в Иркутске. В город пришло долгожданное потепление. Вот и в Международный женский день 8 марта синоптики обещают нам более чем комфортные 0, -2 градуса. Снега не ожидается, ветер подует северо-западный с переходом вечером на восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Что касается прогноза погоды в Иркутской области, то 8 марта в Приангарье возможен небольшой снег. Ветер подует северо-западный, юго-западный с переходом в западных, южных районах на восточный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в отдельных районах метели. Столбик термометра покажет +2,-3 градуса, при облачной погоде -6,-11 градусов, в горах Восточного Саяна местами до +7 градусов.