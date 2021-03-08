Еще 204 человека заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию подхватили еще 204 человека. Таким, образом, за все время распространения инфекции, в нашем регионе уже 57 550 зараженных. Госпитализировано на данный момент 1 606 жителей Приангарья. Такие данные 8 марта приводит оперативный штаб по коронавирусу.

Увы, растет и число умерших от COVID-19. От опасной инфекции умерло уже 1 945 пациентов. За сутки скончались еще 7 человек. Еще 241 умер от заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Есть и приятные новости. Увеличивается и число выздоровевших. Опасный недуг победили 54 778 сибиряков. За сутки выздоровели 288 жителей Иркутской области. Медики по-прежнему рекомендуют носить защитные маски в общественных местах.

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