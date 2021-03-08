За сутки от коронавируса умерли семь жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь увеличилось число смертей от коронавируса. За сутки от опасной инфекции умерли еще 7 человек. Начиная с весны 2020 года, в нашем регионе, от COVID-19 скончались уже 1 945 пациентов. Еще 241 умер от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Такие данные 8 марта привел оперативный штаб.

Что касается заболевших, то число инфицированных также растет. За прошедшие сутки инфекцию подхватили еще 204 человека. 76 из них проживают в Иркутске. За все время распространения инфекции, в нашем регионе уже 57 550 зараженных. Госпитализировано на данный момент 1 606 жителей Приангарья.

Отметим, что увеличивается и количество тех, кто победил коронавирус. Выздоровели уже 54 778 сибиряков. Прирост за сутки составил 288 человек. Но, говорить о полной победе на ковидом, пока рано. Поэтому, стоит прислушаться к советам медиков и продолжать носить медицинские маски в общественных местах.

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