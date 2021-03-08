Хозяйка интернет-магазина детской одежды из Бурятии обманула клиентку из Приморья Фото: Александр ГЛУЗ

Детскую одежду в одном из интернет-магазинов в соцсетях, 43-летняя жительница Приморского края выбрала еще в январе этого года. Женщина полностью оплатила покупку в 6 тысяч рублей, но доставку товара так и не дождалась. Владелица магазина, которая находилась в Бурятии просто перестала отвечать на сообщения и звонки. Тогда обманутая покупательница позвонила в полицию Улан-Удэ.

- Найти мошенницу удалось в тот же день, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Это была 27-летняя жительница Улан-Удэ. Женщина сразу призналась, что, получив деньги, даже не собиралась отправлять товар.

Ущерб клиентке хозяйка магазина все же возместила. Но, в отношении нее все равно было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сыщики проверяют, причастна ли задержанная к другим подобным аферам.