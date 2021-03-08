Дикобраз -блондинка: в иркутской зоогалерее показали игольчатого альбиноса.

Три месяца исполнилось "натуральной" блондинке - дикобразу- альбиносу Снеже. Все это время ее выхаживали специалисты иркутской зоогалереи, и вот наконец решили "вывести в люди". Внешность у Снежи, родители которой - вполне обычные, среднестатические дикобразы, весьма экзотическая даже по признанию самих биологов.

- Может ли у родителей обычного (темного) окраса родиться вот такое блондинистое чудо?, - размышляет хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина. - Может, если каждый из них является скрытым носителем гена альбинизма. Вот у двух белых родителей темненьких детенышей быть не может. Да их вообще лучше не ставить в пару, велика вероятность проявления других мутаций, часто не совместимых с жизнью. Но это все генетика, а мы о чуде.

Блондинка-дикобраз родилась совсем слабенькой. И в дикой природе, наверное, не выжила бы. Выкармливали ее искусственно.