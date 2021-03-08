Спасатели в Бурятии вытащили из сугроба застрявшую машину и помогли женщине-водителю. Фото: ГО и ЧС по Бурятии.

Накануне рано утром спасателям из Бурятии пришлось выручать из беды женщину-водителя, машина которой застряла в сугробе на лесной дороге. Самостоятельно вытащить ее , застрявшую поперек тропы, было попросту невозможно.

- Сегодня, в 5 часов утра в "Службу-112" поступил звонок от 30-летней женщины, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС Бурятии. - Позвонившая ехала к мужу, который рыбачил на озере Карасиное в Иволгинском районе. Машина застряла на дороге недалеко от озера.

Диспетчер немедленно передал просьбу о помощи в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Те отправились спасать попавшую в переплет женщину. Они вытащили автомобиль и доставили его хозяйку домой в село Хурумша. Медицинская помощь сельчанке не понадобилась. Праздник она встретила дома, в кругу родных.