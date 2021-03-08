Жители Иркутской области стали больше занимать до зарплаты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Иркутской области стали больше занимать до зарплаты. Средняя сумма микрозайма в нашем регионе за год выросла на 7,4% - с 7051 до 7574 рублей. Именно столько чаще всего сибиряки берут в долг, если до получки не хватает денег на самое необходимое.

- Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в январе 2021 года зафиксирован в Москве (11,5 тысячи), Воронежской (9,9 тысячи рублей), Ростовской (9,4 тысячи) областях, а также в Московской области и в Санкт-Петербурге (по 9,2 тысячи рублей), - рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Иркутск находится на 25-м месте в стране по средней сумме микрокредитов. Если смотреть по Сибири, то за год средний "чек" микрозайма вырос сильнее всего в Красноярском и Алтайском краях.