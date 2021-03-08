Отключение света в Иркутском и Шелеховском районах 9 марта: адреса и время Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Запланировано отключение света в Иркутском и Шелеховском районах 9 марта. Конкретно, электричество временно пропадет на 10 улицах в деревне Лыловщина под Иркутском, а также на четырех улицах в Шелехове, на одной - в Олхе, и полностью в СНТ "Березка".

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - обратились в Иркутской электросетевой компании. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение света в Иркутском и Шелеховском районах 9 марта будет не на весь день, а только на несколько часов. Многие в это время будут на работе и, вероятно, даже не заметят отсутствия электричества.

Адреса и сроки отключения света в Иркутском и Шелеховском районах 9 марта смотрите ниже.

Фото: "Свет38" в "ВКонтакте".