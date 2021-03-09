В Иркутске 8-летний мальчик упал в сугроб и получил рану бедра. В деле разбирается СК. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователям предстоит провести проверку всех обстоятельств, при которых получил травмы 8-летний школьник. Он распорол себе бедро во время игры во дворе собственного дома по улице Красных Мадьяр в центре Иркутска.

- По предварительным данным, мальчик во время прогулки упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста. В результате ребенок получил рваную рану бедра, - уточняют обстоятельства ЧП в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Во время изучения причин, по которым ребенок получил рваную рану, стало известно, что ремонтники, которые проводили работы в многоэтажке, видимо, и бросили на месте обрезки профлиста, которые впоследствии засыпало снегом. Сотрудники СК дадут оценку подобным действиям подрядчиков и примут решение об их ответственности.