Четвертый этап исследования иммунитета к COVID-19 начинается в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О проведении четвертого этапа по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Иркутской области в условиях пандемии COVID-19 сообщает Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока.

- Обращаем внимание, что приглашаются только участники проекта первого, второго и третьего этапов, участвовавшие в исследованиях, - отмечает пресс-служба института. - Приглашение волонтерам, адрес и режим работы пунктов забора биологического материала поступит каждому участнику индивидуально по СМС или e-mail рассылке из автоматизированной системы.

Напомним результаты первых трех этапов исследований на коллективный иммунитет в Иркутской области. Впервые популяционный уровень защиты сибиряков к COVID-19 измерили в июле, тогда он составил всего 5.6% от количества тестируемых. Анализы, конечно, берут не у всех, а у контрольной группы – представителей разных возрастов, выбранных для исследования. Второй этап, проведенный в октябре, показал, что часть из группы уже обзавелись антителами, они были найдены у чуть более 12% участников. В декабре прошел третий этап, и по его результатам уровень иммунитета был уже у 25% исследуемых.