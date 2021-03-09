«Слата» в честь 8 Марта подарила покупателям мини-спектакли. Фото ООО «Маяк»

Настоящий сюрприз подготовила торговая сеть «Слата» к 8 Марта. В преддверии праздника в 15-ти магазинах с наибольшей проходимостью прошли иммерсивные спектакли, где зрители становятся участниками событий.

По сюжету Шерлок Холмс с помощницей и сотрудники секретного агентства искали улыбки. Их обладательницы получали в подарок тюльпаны, шоколад и комплименты. Всего было зафиксировано 1000 улыбок, подарено свыше 3000 тюльпанов.

Также в преддверии 8 Марта покупательниц супермаркета, расположенного в одном из крупнейших торговых центров города, поздравили известные блогеры. Как отметила Юлия Куклина, руководитель по развитию социальных сетей ТС «Слата», в конце февраля компания запустила первое в Иркутске блогер-шоу «SOS!-баттл». В его рамках было и состязание в умении дарить радость, приятные эмоции. Что из этого получилось, можно посмотреть в Инстаграм- аккаунте @slata_irk.