Число выздоровевших от COVID-19 в Иркутской области превысило 55 тысяч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии к 9 марта 2021 года достигло 57752 человек. Только за последние сутки это число выросло еще на 202 случая.

-В больницы попали 1647 человек, общее количество пациентов выросло на 41 случай, - отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

Число тех, кто смог справиться с болезнью, достигло 55006. За минувшие сутки выписались и сегодня уже чувствуют себя много лучше 228 жителей региона.

К сожалению, далеко не каждого удается спасти. Сегодня сообщается о том, что мы потеряли еще семь человек, а общее число умерших от коронавируса достигло 1952. От других болезней, спровоцированных вирусом, скончались 242 жителя Иркутской области и 9 марта этот список пополнился еще одной фамилией.