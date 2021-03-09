Сразу два рейса из Улан-Удэ в Москву отложены из-за неисправности самолетов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейсы сразу двух авиакомпаний из Улан-Удэ в Москву отложены из-за технической неисправности самолетов.

- Всем пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя, организовали питание и воду, - сообщает министерство транспорта республики Бурятия.

Пассажиров одного из рейсов, который должен был вылететь из столицы Бурятии в 8 часов утра и уже прибыть в столицу, бесплатно разместили в гостиницах. Вылет в столицу у них ожидается не ранее, чем завтра. Второму рейсу повезло больше. Уже в ближайшее время за ними должен прибыть запасной борт. Расчетное время время вылета - 17.40 местного времени.