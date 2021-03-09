Полицейские помогли водителю КамАЗа, застрявшему в снегу

Полицейские помогли водителю КАМАЗа, застрявшего в снегу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Застрявший в снегу КамАЗ, инспекторы ГИБДД из Заларей Эрдэм Дугаров и Сергей Бадмаев заметили, когда патрулировали трассу «Сибирь». Оказалось, что водитель грузовика съехал в кювет и сам пытался вытащить машину из снежного плена. Полицейские пришли замерзающему мужчине на помощь.

- Они вызвали большегруз, который на тросах вытянул его на дорогу, - сообщает портал IrkutskMedia. - Инспекторы в это время регулировали движение на трассе. Позже водитель КамАЗа рассказал, что ехал из Зимы в Мегет. Проезжая Залари, напротив автозаправочной станции, его машину занесло и она оказалась в придорожном сугробе.

После того, как грузовик вытащили, водитель поблагодарил полицейских и смог поехать дальше.

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