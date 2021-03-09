Число случаев ОРВИ за неделю резко выросло в Иркутске . Фото: Александр ГЛУЗ

Резко, на 44% выросла заболеваемость ОРВИ в Иркутске. Если пару недель назад в городе поставили 4745 диагнозов, то на прошлой неделе уже 6848. Эпидемиологи отмечают, что во всех возрастных группах растет заболеваемость, хотя она и ниже уровня эпидемии.

- Тем не менее, в целом уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 33,8%, - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - За прошедшую неделю всего по области зарегистрировано 18663 случая заболевания ОРВИ, в том числе 12580 среди детей. А неделей ранее было зарегистрировано 13724 случая заболевания ОРВИ, в том числе 9242 среди детей.

Заметим сразу - в целом по региону число заболевших выросло не столь значительно, как в областном центре. Очень важно и то, что вирусов гриппа в регионе нет.