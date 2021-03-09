Кашу из небезопасной крупы готовили в двух детских садах Иркутска. Фото: Россельхознадзор Иркутской области

Крупы без документов, подтверждающих их качество и безопасность, при проверке двух детских садов Иркутска № 72 и № 176, нашли сотрудники Россельхознадзора. Там использовали для приготовления каш шлифованное пшено, гречневую ядрицу, колотый горох, манку, перловку, овсяные хлопья «Геркулес».

- Также были нарушены правила маркировки круп, не было сведений, предусмотренных ГОСТ, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Иркутской области.

После лабораторных исследований выяснилось, что овсяные хлопья не соответствуют СанПиНу по наличию горького вкуса и затхлого запаха.

Кроме этого, прошла плановая проверка детского сада «Теремок» в Тулунском районе. Там нашли рис, который хранился без декларации, и манная крупа, на маркировке которой не было даты изготовления.

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