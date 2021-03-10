Прогноз погоды в Иркутске: 10 марта ветер до 11 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 10 марта будет без осадков, с переменной облачностью. Ветер в среду дует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

- Днем в Иркутске воздух прогреется до +1, +3, - говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление в областном центре 10 числа нормальное, составляет 728 миллиметров ртутного столба. Кстати, если брать статистику метеонаблюдений, то 10 марта может стать самым теплым за последние 20 лет, если температура воздуха сегодня поднимется до +5.

За 54 года наблюдений, самым теплым этот день был в 2000 году, тогда было +6. А вот самым холодным в 1974-ом, тогда приморозило до -32.

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