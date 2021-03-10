Продажу алкоголя ограничат 14 марта на время празднования Масленицы в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вблизи мест празднования Масленицы в Иркутске 14 марта ограничат продажу алкоголя. Об этом накануне сообщили в мэрии областного центра.

- Запрет вводится на продажу алкогольной продукции в местах гуляний, а также на улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 метров, - отмечают в администрации города Иркутска. - Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий.

Напомним, в Иркутске Масленицу отмечать будут 14 числа в центре – у стадиона «Труд», здесь начало в 13.00, а также по округам. Можно будет выбраться и за город. Гуляния с размахом как всегда пройдут в музее под открытым небом «Тальцы» на Байкальском тракте. Подробное расписание, программа праздника, адреса площадок – здесь. Стоит отметить, что гулять на Масленицу будут также в зоопарке, а в Доме ремесел на этой неделе проводят мастер-классы по изготовлению маленьких кукол «Маслениц» на подставке.

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