Стрельбу в салоне такси устроил нетрезвый пассажир в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стрельбу в салоне одного такси устроил недовольный пассажир. Как рассказал полицейским водитель, с нетрезвым клиентом во время поездки у них началась словесная перепалка, в какой-то момент, мужчина достал пистолет и выстрелил. Попал автомобилисту в ногу.

- После произошедшего водитель заблокировал двери иномарки и доставил злоумышленника в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В отделении у пассажира изъяли травматический пистолет и установили личность стрелявшего 34-летнего предпринимателя.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с умышленным причинением вреда здоровью. Точные детали будут известны после того, как медики оценят травму водителя.

Пока же полицейские провели обыск в доме у стрелявшего. По месту жительства были изъяты три карабина и один травматический пистолет, все зарегистрированные на предпринимателя. Уже составлен ряд протоколов по административным нарушениям, таким как нарушение правил ношения и хранения оружия, стрельбу во вне отведенных для этого местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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